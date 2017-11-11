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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Велес - Коломна
Велес - Коломна: обзор матча 11 ноября 2017
Велес
11.11.2017, суббота, 14:00
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
4 : 0
Завершен
Коломна
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Статистика матча Велес - Коломна
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0
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0
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
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Велес
1 : 1
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1 : 0
25.10.2026
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Велес
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18.10.2026
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02.11.2025
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19.10.2025
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Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
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