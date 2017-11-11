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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Россия - Аргентина
Россия - Аргентина: обзор матча 11 ноября 2017
Россия
11.11.2017, суббота, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Аргентина
86'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Аргентина
Замена
А. Заболотный
️️️️
К. Рауш
88'
87'
Замена
П. Дибала
️️️️
С. Агуэро
86'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Кокорин
82'
78'
Замена
К. Павон
️️️️
Э. Сальвио
75'
Замена
Д. Перотти
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Кузяев
69'
59'
Замена
А. Гомес
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Д. Полоз
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
4
Константин Рауш
ЛАЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
2
Марио Фернандес
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
23
Далер Кузяев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
15
Энцо Перес
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Эдуардо Сальвио
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Россия
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
19
Игорь Смольников
ПЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
Аргентина
1
Науэль Гусман
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
0
Эмануэль Маммана
ЦЗ
0
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Эвер Банега
ЦП
0
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
22
Кристиан Павон
ЦФ
0
Диего Перотти
ЦФ
0
Дарио Бенедетто
ЦФ
10
Пауло Дибала
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Акинфеев
14
Джикия
5
Васин
13
Кудряшов
2
Фернандес
4
Рауш
23
Кузяев
8
Глушаков
7
Полоз
9
Смолов
9
Кокорин
3-1-2-3-1
9
Ромеро
6
Пеццелла
14
Маскерано
19
Отаменди
5
Краневиттер
18
Сальвио
15
Перес
10
Месси
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
9
Агуэро
2
Фернандес
19
Смольников
19
Смольников
2
Фернандес
7
Полоз
9
Дзагоев
9
Дзагоев
7
Полоз
23
Кузяев
21
Ерохин
21
Ерохин
23
Кузяев
9
Кокорин
11
Миранчук
11
Миранчук
9
Кокорин
4
Рауш
7
Заболотный
7
Заболотный
4
Рауш
11
Ло Чельсо
17
Гомес
17
Гомес
11
Ло Чельсо
18
Сальвио
22
Павон
22
Павон
18
Сальвио
11
Ди Мария
0
Перотти
0
Перотти
11
Ди Мария
9
Агуэро
10
Дибала
10
Дибала
9
Агуэро
Остались в запасе
Россия
Аргентина
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Науэль Гусман
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
0
Эмануэль Маммана
ЦЗ
0
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Эвер Банега
ЦП
0
Эмилиано Ригони
ПВ
0
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
20
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Илья Кутепов
ЦЗ
6
Роман Нойштедтер
ОП
21
Антон Миранчук
АП
Остались в запасе
1
Науэль Гусман
ВР
6
Федерико Фасио
ЦЗ
0
Эмануэль Маммана
ЦЗ
0
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Эвер Банега
ЦП
0
Эмилиано Ригони
ПВ
0
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Россия - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Первый канал
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