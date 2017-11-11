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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Ирландия
Дания - Ирландия: обзор матча 11 ноября 2017
Дания
11.11.2017, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
0 : 0
Ответный матч – 5 : 1
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Киран Кларк
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
2
Анкерсен
4
Кьер
12
Бьелланд
8
Делэни
17
Стригер Ларсен
7
Квист
23
Систо
10
Эриксен
21
Корнелиус
9
Йоргенсен
3-5-1-1
23
Рэндольф
5
Кларк
4
Даффи
15
Кристи
11
МакКлин
13
Хендрик
8
Артер
17
Уорд
11
Брэди
3
О'Доуда
21
Мерфи
Остались в запасе
Дания
Ирландия
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Шейн Лонг
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Остались в запасе
22
Йеспер Хансен
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йонас Кнудсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
12
Пол МакШейн
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Шейн Лонг
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Брайан Ример
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Статистика матча Дания - Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Паркен
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