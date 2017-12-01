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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Астон Вилла
Лидс - Астон Вилла: обзор матча 01 декабря 2017
Лидс
01.12.2017, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
19'
П. Янссон
70'
Х. Лэнсбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Астон Вилла
90'
+1
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
П. Янссон
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
Х. Лэнсбери
Пас отдал
Д. Грилиш
45'
+1
Желтая карточка
Р. Снодграсс
27'
Желтая карточка
К. Хурихейн
ГОЛ! 1:0!
П. Янссон
Пас отдал
П. Эрнандес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Феликс Видвальд
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
3-3-1-1-1
1
Видвальд
12
Эйлинг
6
Купер
18
Янссон
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
14
Виейра
19
Эрнандес
81
Экубан
4-4-1-1
26
Джонстон
21
Хаттон
17
Честер
4
Самба
3
Тэйлор
23
Снодграсс
37
Адома
12
Уилэн
14
Хурихейн
17
Онома
9
Дэвис
Остались в запасе
Лидс
Астон Вилла
7
Кемар Руф
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лидс - Астон Вилла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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