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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 01 декабря 2017
Наполи
01.12.2017, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
12'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
84'
Замена
А. Барцальи
️️️️
М. Де Шильо
79'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Коста
Замена
К. Маджо
️️️️
М. Руй
76'
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
76'
Травма
Л. Инсинье
75'
67'
Замена
К. Маркизио
️️️️
С. Хедира
Замена
П. Зелински
️️️️
Аллан
67'
Желтая карточка
М. Руй
59'
Желтая карточка
Д. Мертенс
45'
+1
22'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
П. Дибала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
27
Квадво Асамоа
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4-1-2-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-1-2
1
Буффон
22
Де Шильо
14
Кьеллини
4
Бенатиа
27
Асамоа
15
Пьянич
8
Матюиди
28
Хедира
11
Коста
21
Дибала
9
Игуаин
25
Аллан
7
Зелински
7
Зелински
25
Аллан
6
Мариу Руй
11
Маджо
11
Маджо
6
Мариу Руй
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
11
Коста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
11
Коста
22
Де Шильо
15
Барцальи
15
Барцальи
22
Де Шильо
28
Хедира
10
Маркизио
10
Маркизио
28
Хедира
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
18
Леандриньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
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