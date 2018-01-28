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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кардифф - Манчестер Сити
Кардифф - Манчестер Сити: обзор матча 28 января 2018
Кардифф
28.01.2018, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Манчестер Сити
8'
К. Де Брюйне
37'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кардифф - Манчестер Сити
Вторая желтая
Д. Беннетт
90'
+2
80'
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
77'
Желтая карточка
Д. Беннетт
45'
37'
ГОЛ! 0:2!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Б. Силва
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
13
Данило
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-3-3-1
13
Этеридж
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
6
Ричардс
12
Беннетт
8
Груйич
13
Патерсон
11
Мендес-Лэйнг
30
Хойлетт
32
Роллс
7
Зохоре
4-2-3-1
1
Браво
13
Данило
4
Компани
30
Отаменди
2
Уокер
20
Гюндоган
5
Фернандиньо
10
Сане
20
Силва
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
Остались в запасе
Кардифф
Манчестер Сити
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
28
Брайн Мерфи
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
20
Лоик Дамур
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Брайан Барри-Мерфи
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Кардифф - Манчестер Сити
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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