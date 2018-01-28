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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Локерен
Остенде - Локерен: обзор матча 28 января 2018
Остенде
28.01.2018, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
2 : 3
Завершен
Локерен
21'
Ж. Томашевич
89'
Д. Акпала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Локерен
ГОЛ! 2:0!
Д. Акпала
89'
Желтая карточка
А. Бьелица
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Томашевич
21'
12'
Желтая карточка
М. Терки
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
28
Вилльям Дютуа
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
16
Александар Бьелица
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
55
Фернандо Канесин
ЦП
7
Себастьен Сиани
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
14
Мехди Терки
ЦП
14
Гуус Хуппертс
ЦП
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остенде
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Локерен
6
Стефано Марцо
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
4-3-1
28
Дютуа
16
Милич
16
Бьелица
5
Томашевич
27
Капон
55
Канесин
7
Сиани
10
Беррье
9
Гано
4
13
Верхульст
14
Хуппертс
7
Овермейре
22
Скуласон
14
Терки
Остались в запасе
Остенде
Локерен
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
6
Стефано Марцо
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
26
Кевин Вандендрище
ЦП
15
Ибрахима Конте
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Остались в запасе
6
Стефано Марцо
ЦЗ
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Остенде - Локерен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
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2023.03.22 11:31
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«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
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