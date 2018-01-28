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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Химнастик
Спортинг - Химнастик: обзор матча 28 января 2018
Спортинг
28.01.2018, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 24 тур
2 : 0
Завершен
Химнастик
45+2'
М. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Химнастик
ГОЛ! 1:0!
М. Сантос
45'
+2
25'
Желтая карточка
Х. Муньис
20'
Желтая карточка
М. Баррейро
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Химнастик
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
10
Хуан Муньис
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
11
Ману Баррейро
ЦФ
Спортинг
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Химнастик
13
Хуан Бернабе
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
2-2-1-2
13
Мариньо
93
Барба
15
Канелья
4
Бергантиньос
6
Альварес
24
Джони
16
Кастро
27
Сантос
2-1-2
1
Димитриевски
5
Гастаньяга
2
Какабадзе
10
Муньис
11
Баррейро
9
Васкес
Остались в запасе
Спортинг
Химнастик
14
Рубен Гарсия
ЛВ
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Хуан Бернабе
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Остались в запасе
14
Рубен Гарсия
ЛВ
30
Оскар Вальей
ВР
29
Хуан Родригес
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
13
Хуан Бернабе
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спортинг - Химнастик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
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2 : 2
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4 : 0
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2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Химнастик
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Атлетико Балеарес
2 : 0
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0 : 1
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Уэска
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Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
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