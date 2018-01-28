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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Вольфсбург
Ганновер-96 - Вольфсбург: обзор матча 28 января 2018
Ганновер-96
28.01.2018, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
72'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Вольфсбург
90'
Желтая карточка
М. Арнольд
Желтая карточка
М. Харник
77'
72'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Малли
Пас отдал
М. Тиссеран
Желтая карточка
П. Швеглер
62'
59'
Желтая карточка
Я. Герхардт
41'
Желтая карточка
М. Тиссеран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
4-3-2
33
Чаунер
22
Озтрзолек
3
Антон
26
Сане
25
Сорг
8
Фоссум
27
Швеглер
30
Клаус
10
Фуллкруг
22
Харник
4-2-3-1
1
Кастелс
31
Кнохе
25
Брума
2
Верхаг
32
Тиссеран
31
Герхардт
27
Арнольд
11
Штеффен
10
Малли
10
Дидави
45
Осимхен
Остались в запасе
Ганновер-96
Вольфсбург
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Ганновер-96 - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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