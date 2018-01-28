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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Ньюкасл
Челси - Ньюкасл: обзор матча 28 января 2018
Челси
28.01.2018, воскресенье, 16:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
31'
М. Батшуайи
44'
М. Батшуайи
72'
М. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Ньюкасл
ГОЛ! 3:0!
М. Алонсо
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Батшуайи
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
М. Алонсо
31'
17'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Челси
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Кабальеро
24
Кэхилл
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
77
Дзаппакоста
10
Азар
4
Дринкуотер
9
Педро
44
Батшуайи
3-2-2-2
1
Дарлоу
26
Кларк
24
Ласселлс
99
Мбемба
22
Манкильо
30
Ритчи
26
Шелви
14
Хэйден
6
Савье
34
Гэйл
Остались в запасе
Челси
Ньюкасл
21
Шарли Мусонда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Хаби Алонсо
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Челси - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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