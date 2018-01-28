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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 28 января 2018
Бордо
28.01.2018, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
3 : 1
Завершен
Лион
22'
Н. де Превилль
27'
Малком (П)
45+1'
Г. Лаборд (П)
44'
Марсело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
84'
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Н. де Превилль
61'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Лаборд
45'
+1
44'
ГОЛ! 2:1!
Марсело
Пас отдал
Н. Фекир
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Малком
27'
ГОЛ! 1:0!
Н. де Превилль
Пас отдал
С. Мейте
22'
19'
Желтая карточка
Рафаэл
11'
Желтая карточка
Н. Фекир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
10
Малком
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-2-1-2
56
Костиль
29
Пундж
23
Пабло
20
Сабали
21
Лерагер
8
Мейте
10
Малком
9
Лаборд
12
де Превилль
3-1-1-2-1
1
Лопеш
21
Морель
6
Марсело
2
Рафаэл
29
Тусар
10
Ауа
10
Фекир
70
Корне
9
Диас
Остались в запасе
Бордо
Лион
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Валентин Вада
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Бордо - Лион
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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