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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Фенербахче
Трабзонспор - Фенербахче: обзор матча 28 января 2018
Трабзонспор
28.01.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
58'
Б. Йылмаз
84'
Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Фенербахче
Желтая карточка
Ж. Перейра
90'
+1
85'
Желтая карточка
Соуза
84'
ГОЛ! 1:1!
Соуза
Пас отдал
М. Вальбуэна
63'
Желтая карточка
М. Исла
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
58'
54'
Желтая карточка
Фернандао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
4
Ян Дюрица
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
5
Соуза
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
2-4-1-1
1
Киврак
4
Дюрица
27
Перейра
5
Йокушлу
33
Куцка
33
Омюр
10
Шахан
97
Языджи
17
Йылмаз
3-1-5-1
1
Демирель
22
Исла
33
Али Калдырым
12
Кейбаши
33
Нойштедтер
5
Топал
8
Дирар
5
Соуза
92
Шаешу
4
Потук
9
Фернандао
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
13
Идрисс Камени
ВР
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
7
Хосе Соса
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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