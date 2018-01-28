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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Болонья
Наполи - Болонья: обзор матча 28 января 2018
Наполи
28.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 1
Завершен
Болонья
5'
И. Мбайе (АГ)
37'
Д. Мертенс (П)
59'
Д. Мертенс
1'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Болонья
Желтая карточка
М. Руй
89'
77'
Желтая карточка
С. Де Майо
ГОЛ! 3:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Л. Инсинье
59'
37'
Желтая карточка
А. Масина
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мертенс
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Мбайе
5'
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Ф. Ди Франческо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
21
Кирикеш
3
Кулибали
4
Хюсай
25
Аллан
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-1-2-2-1
83
Миранте
15
Мбайе
22
Хеландер
87
Де Майо
25
Масина
5
Пульгар
21
Джемаили
15
Поли
90
Верди
29
Ди Франческо
8
Паласио
Остались в запасе
Наполи
Болонья
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Наполи - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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