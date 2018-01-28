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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Страсбур
Лилль - Страсбур: обзор матча 28 января 2018
Лилль
28.01.2018, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Страсбур
76'
А. Эль-Гази
90+1'
Э. Ие
78'
И. Саади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Страсбур
ГОЛ! 2:1!
Э. Ие
Пас отдал
А. Эль-Гази
90'
+1
78'
ГОЛ! 1:1!
И. Саади
Пас отдал
Д. Фулкье
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Н. Пепе
76'
52'
Желтая карточка
К. Лала
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Тиаго Мендес
ОП
28
Ив Биссума
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Лилль
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
10
Фарес Бахлули
АП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Страсбур
12
Ландри Боннефо
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
3-2-1-2
16
Меньян
97
Балло-Туре
6
Алонсо
32
Ие
10
Амаду
23
Мендес
28
Биссума
9
Понсе
19
Пепе
4-1-3-1-1
21
Камара
20
Фулкье
12
Мангане
18
Мартинес
70
Лала
14
Аолу
14
Ленар
8
Мартен
17
Гонсалвеш
11
Терье
10
Да Кошта
Остались в запасе
Лилль
Страсбур
10
Фарес Бахлули
АП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
12
Ландри Боннефо
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
Остались в запасе
12
Ландри Боннефо
ВР
22
Эрнест Сека
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
6
Жереми Гримм
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
9
Идрисс Саади
ЦФ
13
Жереми Блаяк
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Лилль - Страсбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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