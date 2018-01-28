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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Хетафе
Севилья - Хетафе: обзор матча 28 января 2018
Севилья
28.01.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
72'
Л. Муриэль
90+3'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Хетафе
Желтая карточка
Нолито
90'
+3
Желтая карточка
С. Рико
90'
+3
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Анхель
Желтая карточка
Г. Меркадо
76'
74'
Желтая карточка
С. Мора
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
П. Сарабия
72'
69'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
64'
Желтая карточка
Кала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
25
Меркадо
2
Лангле
16
Навас
15
Н'Зонзи
11
Банега
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
4-3-2-1
13
Гуаита
18
Гонсалес
16
Кала
2
Джене
5
Антунеш
8
Арамбарри
10
Сибасаки
5
Бергара
20
Портильо
21
Ндиайе
9
Анхель
Остались в запасе
Севилья
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
19
Гидо Писсаро
ЦП
3
Нолито
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Севилья - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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