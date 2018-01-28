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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 28 января 2018
Дженоа
28.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Удинезе
62'
В. Бехрами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
65'
Красная карточка
Самир
62'
ГОЛ! 0:1!
В. Бехрами
Желтая карточка
Н. Сполли
60'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Дженоа
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-2-2
1
Перин
4
Иццо
87
Жуканович
2
Сполли
4
Бираски
44
Велозу
91
Бертолаччи
18
Лападула
21
Пандев
4-5-1
1
Биццарри
33
Самир
5
Данило
17
Нуйтинк
3
Пеццелла
85
Бехрами
7
Де Пауль
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
21
Янкто
15
Ласанья
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
38
Лукаш Зима
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
7
Франческо Дзампано
ПЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
14
Андрия Балич
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Дженоа - Удинезе
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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