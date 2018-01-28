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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Монако
Марсель - Монако: обзор матча 28 января 2018
Марсель
28.01.2018, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 2
Завершен
Монако
7'
А. Рами
47'
В. Жермен
4'
Б. Кейта
51'
Фабиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Монако
Желтая карточка
Б. Сарр
85'
Желтая карточка
М. Сансон
70'
51'
ГОЛ! 2:2!
Фабиньо
Пас отдал
Д. Сидибе
ГОЛ! 2:1!
В. Жермен
47'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Геззаль
Желтая карточка
Д. Пайет
36'
33'
Желтая карточка
К. Глик
ГОЛ! 1:1!
А. Рами
Пас отдал
Ф. Товен
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Манданда
70
Сарр
23
Рами
6
Роланду
2
Сакаи
14
Густаво
8
Сансон
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
4-1-3-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
6
Туре
6
Фабиньо
18
Тилеманс
18
Геззаль
8
Моутинью
17
Кейта
9
Фалькао
Остались в запасе
Марсель
Монако
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
12
Анри Бедимо
ЦЗ
20
Максим Лопес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Марсель - Монако
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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