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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Кальяри
Кротоне - Кальяри: обзор матча 28 января 2018
Кротоне
28.01.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
29'
М. Тротта (П)
45+7'
Л. Чигарини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Кальяри
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
62'
Желтая карточка
Ф. Риччи
56'
56'
Желтая карточка
Д. Фариас
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
Л. Чигарини
45'
+2
Красная карточка
Ф. Писакане
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Тротта
29'
19'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
50
Ахмад Бенали
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
3-5-2
21
Кордас
31
Сампиризи
11
Чеккерини
19
Капуано
50
Бенали
45
Мандрагора
87
Мартелла
51
Барберис
11
Риччи
8
Стоян
29
Тротта
3-5-1-1
22
Краньо
4
Писакане
23
Чеппителли
25
Кастан
8
Чигарини
24
Фараго
19
Падоин
27
Дессена
17
Ионицэ
17
Фариас
10
Джианнетти
Остались в запасе
Кротоне
Кальяри
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Джованни Крочата
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
24
Казим Сульич
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
9
Сими
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
36
Лука Кроста
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Кротоне - Кальяри
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
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