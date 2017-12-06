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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Бешикташ
РБ Лейпциг - Бешикташ: обзор матча 06 декабря 2017
РБ Лейпциг
06.12.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
87'
Н. Кейта
10'
А. Негредо (П)
90'
Талиска
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бешикташ
90'
+1
Желтая карточка
Талиска
90'
ГОЛ! 1:2!
Талиска
ГОЛ! 1:1!
Н. Кейта
87'
83'
Желтая карточка
О. Озякуп
Вторая желтая
Ш. Илсанкер
82'
79'
Желтая карточка
Д. Ленс
75'
Желтая карточка
Адриано
Желтая карточка
Ш. Илсанкер
54'
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
94
Талиска
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Бешикташ
31
Фабри
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-4-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
16
Клостерманн
31
Илсанкер
6
Демме
44
Кампль
8
Кейта
77
Брума
11
Вернер
97
Огустен
3-1-3-1-1
29
Зенгин
3
Митрович
6
Тошич
88
Эркин
17
Медель
20
Уйсал
15
Озякуп
17
Ленс
94
Талиска
21
Негредо
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бешикташ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
31
Фабри
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
5
Марвин Комппер
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча РБ Лейпциг - Бешикташ
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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