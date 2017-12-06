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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - АПОЭЛ
Тоттенхэм - АПОЭЛ: обзор матча 06 декабря 2017
Тоттенхэм
06.12.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
3 : 0
Завершен
АПОЭЛ
20'
Ф. Льоренте
37'
Х. Сон
80'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - АПОЭЛ
ГОЛ! 3:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Д. Алли
80'
68'
Желтая карточка
Р. Салаи
Желтая карточка
Д. Роуз
67'
Желтая карточка
С. Орье
64'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сон
Пас отдал
Ф. Льоренте
37'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
С. Орье
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
АПОЭЛ
13
Наужет Перес
ВР
50
Карлао
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
АПОЭЛ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
4-3-2-1
13
Ворм
3
Роуз
6
Санчес
8
Фойт
92
Орье
14
Н'Куду
17
Сиссоко
4
Уинкс
7
Сон
8
Алли
12
Льоренте
3-4
13
Перес
50
Карлао
3
Лаго
2
Вурос
6
Эбесилио
26
Мораиш
16
Винисиус
46
Алонефтис
Остались в запасе
Тоттенхэм
АПОЭЛ
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
20
Роланд Салаи
ПВ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
Остались в запасе
20
Роланд Салаи
ПВ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
11
Нектариос Александру
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча Тоттенхэм - АПОЭЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
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