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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Наполи
Фейеноорд - Наполи: обзор матча 06 декабря 2017
Фейеноорд
06.12.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
33'
Н. Йоргенсен
90+1'
Д. Сент-Джуст
2'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Наполи
ГОЛ! 2:1!
Д. Сент-Джуст
Пас отдал
Р. Тапиа
90'
+1
Вторая желтая
Т. Вилена
83'
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
81'
79'
Желтая карточка
Д. Мертенс
ГОЛ! 1:1!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
С. Бергейс
33'
Желтая карточка
Т. Вилена
28'
2'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
1-2-4-1-1
1
Вермеер
4
ван Бик
21
Торнстра
13
Тапиа
2
Ньивкоп
52
Вилена
4
Амрабат
23
Бергейс
14
Бутьюс
14
Йоргенсен
4-1-3-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
11
Маджо
3
Кулибали
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
25
Аллан
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
Фейеноорд
Наполи
4
Кевин Дикс
ПЗ
25
Брэд Джонс
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
25
Брэд Джонс
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Фейеноорд - Наполи
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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