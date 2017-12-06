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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Монако
Порту - Монако: обзор матча 06 декабря 2017
Порту
06.12.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
5 : 2
Завершен
Монако
9'
В. Абубакар
33'
В. Абубакар
45'
Я. Браими
66'
А. Теллес
61'
К. Глик (П)
78'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Монако
78'
ГОЛ! 4:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Б. Кейта
ГОЛ! 4:1!
А. Теллес
Пас отдал
Д. Перейра
66'
61'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Глик
ГОЛ! 3:0!
Я. Браими
Пас отдал
В. Абубакар
45'
38'
Красная карточка
Р. Геззаль
Красная карточка
А. Фелипе
38'
ГОЛ! 2:0!
В. Абубакар
Пас отдал
Д. Перейра
33'
ГОЛ! 1:0!
В. Абубакар
Пас отдал
Я. Браими
9'
Желтая карточка
А. Андре
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Жозе Са
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
Монако
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Са
13
Теллес
18
Фелипе
5
Маркано
21
Перейра
2
Перейра
16
Эррера
8
Браими
21
Андре Андре
91
Марега
9
Абубакар
4-1-2-2-1
16
Бенальо
6
Туре
15
Глик
5
Конголо
21
Жемерсон
96
Н'Дорам
18
Геззаль
8
Мейте
9
Лопеш
27
Дьякаби
9
Каррийо
Остались в запасе
Порту
Монако
17
Хесус Корона
ПВ
12
Икер Касильяс
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
12
Икер Касильяс
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
Остались в запасе
30
Сейду Си
ВР
6
Жорже
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Порту - Монако
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
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