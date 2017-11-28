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Уотфорд - Манчестер Юнайтед
Уотфорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 ноября 2017
Уотфорд
28.11.2017, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
77'
Т. Дини (П)
84'
А. Дукуре
19'
Э. Янг
25'
Э. Янг
32'
А. Марсьяль
86'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Манчестер Юнайтед
86'
ГОЛ! 2:4!
Д. Лингард
Пас отдал
А. Эррера
ГОЛ! 2:3!
А. Дукуре
Пас отдал
А. Каррильо
84'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Т. Дини
77'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
41'
38'
Желтая карточка
М. Рохо
32'
ГОЛ! 0:3!
А. Марсьяль
Пас отдал
Р. Лукаку
25'
ГОЛ! 0:2!
Э. Янг
Желтая карточка
А. Дукуре
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Янг
Пас отдал
Д. Лингард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
18
Неманья Матич
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-2-3-2
1
Гомес
4
Предль
5
Мариаппа
27
Кабаселе
4
Зеегелар
17
Фемения
19
Хьюз
6
Дукуре
8
Клеверли
45
Грэй
47
Ришарлисон
4-3-1-2
43
Де Хеа
5
Рохо
3
Линделеф
6
Смоллинг
15
Янг
8
Погба
18
Матич
25
Валенсия
77
Лингард
9
Лукаку
9
Марсьяль
Остались в запасе
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
37
Роберто Перейра
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Уотфорд - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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