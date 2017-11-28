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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Эйбар
Сельта - Эйбар: обзор матча 28 ноября 2017
Сельта
28.11.2017, вторник, 23:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Эйбар
89'
Я. Аспас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Эйбар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Аспас
89'
70'
Желтая карточка
А. Гальвез
56'
Желтая карточка
Х. Хордан
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
32
Иманоль Исаса
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Сельта
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Альварес
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Радойя
17
Кастро
22
Мальо
19
Эрнандес
17
Юлсагер
10
Мендес
7
Мор
11
Гуидетти
3-2-2-1-2
13
Дмитрович
2
Капа
18
Ломбан
6
Гальвез
7
Пенья
3
Анхель
32
Исаса
19
Хордан
12
Бебе
19
Шарлес
19
Кике
Остались в запасе
Сельта
Эйбар
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Сельта - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
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