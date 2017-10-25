Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Сельта
Эйбар - Сельта: обзор матча 25 октября 2017
Эйбар
25.10.2017, среда, 22:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Сельта
17'
С. Энрих
4'
Г. Кабрал
44'
Д. Гуидетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эйбар - Сельта
44'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гуидетти
ГОЛ! 1:1!
С. Энрих
17'
Желтая карточка
Д. Ломбан
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кабрал
Желтая карточка
П. Оливейра
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
32
Иманоль Исаса
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Риесго
15
Оливейра
18
Ломбан
6
Гальвез
17
Юнка
7
Пенья
17
Ривера
19
Хордан
32
Исаса
12
Бебе
9
Энрих
3-2-2-2-1
1
Альварес
22
Радойя
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
17
Кастро
17
Юлсагер
19
Санчес
7
Мор
10
Мендес
11
Гуидетти
Остались в запасе
Эйбар
Сельта
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
10
Даниэль Васс
ЦП
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
25
Иван Вильяр
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Эйбар - Сельта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Сельта
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Мостовой вспомнил, как он с Карпиным силой вливал алкоголь в легенду «Реала» и «Челси»
15 ноября
7
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+