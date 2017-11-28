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Расписание матчей
Испания. Кубок
Малага - Нумансия
Малага - Нумансия: обзор матча 28 ноября 2017
Малага
28.11.2017, вторник, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Нумансия
19'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Малага - Нумансия
Желтая карточка
Джони
85'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
Джони
19'
Начало матча
Статистика матча Малага - Нумансия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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