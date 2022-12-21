Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Нумансия - Спортинг
Нумансия - Спортинг: обзор матча 21 декабря 2022
Нумансия
21.12.2022, среда, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Спортинг
90+4'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нумансия - Спортинг
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
Кристо
75'
Вторая желтая
У. Джурджевич
75'
Желтая карточка
У. Джурджевич
Желтая карточка
T. Arranz
70'
68'
Желтая карточка
П. Валентин
63'
Замена
Х. Грагера
️️️️
П. Диас
44'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
13
Isma Gil
ВР
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
0
Borja
ЦФ
4
Fernando Román
ЦФ
23
Матей Шимич
ЦФ
8
Antonio Cotan
ЦФ
0
M. Sanhaji
ЦФ
0
R. Mesa
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
2
Поль Валентин
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Нумансия
30
Гаиска Айеса
ВР
18
Jorge Valín
ЦЗ
3
Gorka Pérez
ЦЗ
6
Toni Arranz
ЦП
5
Arthur Bonaldo
ЦП
11
Adrián Mancebo
ЦФ
0
J. Carrillo
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
29
Жорди Пола
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
2
Гилье Росас
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
20
Хосе Грагера
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
1-5
13
18
23
Шимич
0
0
8
4
2-1-2
13
Мариньо
44
Инсуа
18
Гонсалес
4
Диас
17
Кристо
2
Валентин
4
Диас
20
Грагера
20
Грагера
4
Диас
Остались в запасе
Нумансия
Спортинг
30
Гаиска Айеса
ВР
18
Jorge Valín
ЦЗ
3
Gorka Pérez
ЦЗ
6
Toni Arranz
ЦП
5
Arthur Bonaldo
ЦП
11
Adrián Mancebo
ЦФ
0
J. Carrillo
ЦФ
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
29
Жорди Пола
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
2
Гилье Росас
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
18
Jorge Valín
ЦЗ
3
Gorka Pérez
ЦЗ
6
Toni Arranz
ЦП
5
Arthur Bonaldo
ЦП
11
Adrián Mancebo
ЦФ
0
J. Carrillo
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
29
Жорди Пола
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
2
Гилье Росас
ЦФ
26
Айтор Гарсия
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Нумансия - Спортинг
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Лос Пайаритос
Новости команд
Все
Нумансия
Спортинг
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Зидан: «Реал» выздоравливает»
2018.01.11 09:43
3
Кубок Испании. «Реал» не смог обыграть «Нумансию», но вышел в 1/4 финала
2018.01.11 01:21
5
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Нумансию», «Леванте» одержал волевую победу над «Эспаньолом»
2018.01.05 00:56
Кубок Испании. «Нумансия» на последних минутах одержала волевую победу над «Малагой», «Севилья» разгромила «Картахену»
2017.10.24 22:27
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+