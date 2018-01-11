Зидан: «Реал» выздоравливает»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал закономерным результатом ничью с «Нумансией» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы не одержали победу в ответном матче, но прошли дальше, а это самое главное. В этих встречах мы столкнулись с командой, которая не переставала работать и стремилась провести хороший матч.

Но нам тоже это удалось. Думаю, что результат вполне закономерен, потому что противник не опускал рук.

«Реал» выздоравливает», – заявил после матча Зидан.

Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Реал» – «Нумансия» завершился со счетом 2:2. В первой игре сильнее были мадридцы – 3:0.