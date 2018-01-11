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    Зидан: «Реал» выздоравливает»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал закономерным результатом ничью с «Нумансией» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании.

    «Мы не одержали победу в ответном матче, но прошли дальше, а это самое главное. В этих встречах мы столкнулись с командой, которая не переставала работать и стремилась провести хороший матч.

    Но нам тоже это удалось. Думаю, что результат вполне закономерен, потому что противник не опускал рук.

    «Реал» выздоравливает», – заявил после матча Зидан.

    Ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Реал» – «Нумансия» завершился со счетом 2:2. В первой игре сильнее были мадридцы – 3:0.

    Источник: AS

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    11.01.2018 09:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 11 января 2018, 11:43

      А диагноз какой?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Тазит 11 января 2018, 12:40

      А диагноз один-Кризис! Пока Зизу тяжело справляется, но думаю Реал оправится и в скором будущем выйдет на свой уровень! Кризис бывает у всех, и не всем тренерам удается быстро вылечить команду! Лига Чемпионов покажет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 11 января 2018, 09:46

      Что-то пока не особо заметно

      3
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