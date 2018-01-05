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Нумансия - Реал

04.01.2018, Четверг, 23:00 мск Сория, стадион Лос Пайаритос Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Нумансия - Реал
Испания. Примера (2008/2009)
21 тур
31 января, суббота 23:55 Нумансия 0:2 Реал
2 тур
14 сентября, воскресенье 21:00 Реал 4:3 Нумансия
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