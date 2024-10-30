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Расписание матчей
Испания. Кубок
Нумансия - Спортинг
Нумансия - Спортинг: обзор матча 30 октября 2024
Нумансия
30.10.2024, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Спортинг
60'
A. Oyon
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нумансия - Спортинг
Желтая карточка
J. Bonilla
79'
77'
Замена
Х. Отеро
️️️️
Ж. Кайседо
Замена
️️️️
A. Ribeiro
66'
65'
Замена
В. Кампусано
️️️️
Д. Дубасен
60'
ГОЛ! 0:1!
A. Oyon
Желтая карточка
A. Ribeiro
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нумансия
1
Petr Kudakovskiy
ВР
22
Asier Grande
ЦЗ
8
Moustapha Gning
(К)
ЦЗ
21
Cristian Delgado
ЦП
16
Unai Rementeria
ЦП
21
Alain Ribeiro
ЦП
11
Aitor Seguin
ЦП
5
Óscar de Frutos
ЦФ
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
(К)
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
22
Yann Kembo
ЦЗ
28
Pierre Mbemba
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
6
Начо Мартин
ЦП
21
Джонатан Дубасен
ЦП
27
A. Oyon
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Нумансия
13
Francisco Dorronsoro
ВР
18
Асьер Тейхейра
ЛВ
3
Javi Bonilla
ЦП
10
Fabio Conte Barahona
ЦП
7
Рубен Санчидриан
ПВ
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
7
Гаспар Кампос
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
3
P. Garcia
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
2-4-1
1
22
8
21
21
11
16
5
3-2-2-1-2
13
Жоэль
22
28
15
Мараш
20
Васкес
3
Анхель
6
Мартин
21
Дубасен
11
Кейпо
9
Кайседо
27
21
Дубасен
9
Кампусано
9
Кампусано
21
Дубасен
9
Кайседо
19
Отеро
19
Отеро
9
Кайседо
Остались в запасе
Нумансия
Спортинг
13
Francisco Dorronsoro
ВР
3
Javi Bonilla
ЦП
10
Fabio Conte Barahona
ЦП
18
Асьер Тейхейра
ЛВ
7
Рубен Санчидриан
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
7
Гаспар Кампос
ЛВ
3
P. Garcia
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
13
Francisco Dorronsoro
ВР
3
Javi Bonilla
ЦП
10
Fabio Conte Barahona
ЦП
18
Асьер Тейхейра
ЛВ
7
Рубен Санчидриан
ПВ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
7
Гаспар Кампос
ЛВ
3
P. Garcia
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Нумансия - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Нарушения
1
0
Матчи команд
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
1 : 0
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
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