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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Нумансия
Реал - Нумансия: обзор матча 10 января 2018
Реал
10.01.2018, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Нумансия
10'
Л. Васкес
59'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Нумансия
Желтая карточка
Каземиро
87'
ГОЛ! 2:0!
Л. Васкес
59'
ГОЛ! 1:0!
Л. Васкес
Пас отдал
Д. Карвахаль
10'
Начало матча
Статистика матча Реал - Нумансия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Нумансия
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Нумансия
3 : 0
29.10.2025
Аренас
Испания. Кубок, 1 раунд
Нумансия
0 : 1
30.10.2024
Спортинг
Испания. Кубок, 2 раунд
Нумансия
0 : 3
21.12.2022
Спортинг
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Хуан
0 : 2
13.11.2022
Нумансия
Информация о матче
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Реал
Нумансия
Мбаппе унизил Трента на тренировке «Реала»
Вчера, 18:55
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