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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Кристал Пэлас
Брайтон - Кристал Пэлас: обзор матча 28 ноября 2017
Брайтон
28.11.2017, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Кристал Пэлас
Желтая карточка
Л. Данк
65'
Желтая карточка
Х. Искьердо
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
4-3-2-1
13
Райан
29
Зуттнер
25
Даффи
5
Данк
2
Бруно
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
21
Искьердо
93
Кноккарт
39
Мюррэй
3-4-2-1
13
Хеннесси
25
Уорд
5
Томкинс
12
Сахо
19
Миливойевич
29
Кабай
20
Лофтус-Чик
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
20
Бентеке
Остались в запасе
Брайтон
Кристал Пэлас
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
7
Солли Мач
ПВ
23
Тим Крул
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брайтон - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
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