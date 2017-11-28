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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Амьен - Дижон
Амьен - Дижон: обзор матча 28 ноября 2017
Амьен
28.11.2017, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 1
Завершен
Дижон
3'
Г. Какута
15'
К. Чан Хун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амьен - Дижон
88'
Желтая карточка
У. Хаддади
78'
Желтая карточка
М. Абид
15'
ГОЛ! 1:1!
К. Чан Хун
Пас отдал
Ф. Саммаритано
ГОЛ! 1:0!
Г. Какута
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
25
Исса Сиссоко
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
6
Серж Гакпе
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Дижон
30
Баптист Рейне
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Шека
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Амьен
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Дижон
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
3-1-1-1-2
1
Гютне
22
Авелар
18
Дибасси
2
Жуано
6
Монконду
25
Сиссоко
5
Какута
90
Траоре
6
Гакпе
4-3-2-1
30
Рейне
19
Розье
3
Джилободжи
4
Ямбере
4
Хаддади
8
Шека
17
Абид
15
Бальмон
22
Чан Хун
7
Саммаритано
11
Таварес
Остались в запасе
Амьен
Дижон
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Остались в запасе
16
Жан-Кристоф Буе
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
23
Жюльен Иельш
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
27
Хариссон Манзала
ЦП
28
Башибу Койта
ЦФ
Остались в запасе
26
Фуад Чафик
ПЗ
1
Бенжамин Лерой
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Давид Линарес
Статистика матча Амьен - Дижон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 8 тур
Кевийи
1 : 1
26.09.2026
Амьен
Дижон
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
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Дижон
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2024.08.15 13:49
3
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5
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