Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Уфа
Зенит - Уфа: обзор матча 18 сентября 2017
Зенит
18.09.2017, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Уфа
9'
С. Дриусси
22'
Д. Кришито (П)
77'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
С. Игбун
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Краневиттер
86'
83'
Желтая карточка
И. Пауревич
Замена
К. Капленко
️️️️
К. Нобоа
82'
ГОЛ! 3:0!
А. Кокорин
Пас отдал
К. Нобоа
77'
75'
Замена
В. Салатич
️️️️
А. Засеев
72'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Фатай
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Дриусси
64'
63'
Замена
О. Ваньек
️️️️
И. Обляков
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Кришито
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Дриусси
Пас отдал
М. Краневиттер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-2-2-2
99
Лунев
4
Кришито
20
Иванович
2
Маммана
8
Смольников
5
Краневиттер
16
Нобоа
9
Дриусси
21
Ерохин
9
Кокорин
22
Дзюба
4-2-1-1-2
31
Беленов
89
Стоцкий
3
Аликин
27
Живоглядов
5
Табидзе
29
Пауревич
5
Йокич
13
Засеев
10
Обляков
44
Игбун
7
Фатай
5
Краневиттер
5
Паредес
5
Паредес
5
Краневиттер
16
Нобоа
55
Капленко
55
Капленко
16
Нобоа
9
Дриусси
24
Ригони
24
Ригони
9
Дриусси
7
Фатай
8
Сысуев
8
Сысуев
7
Фатай
10
Обляков
90
Ваньек
90
Ваньек
10
Обляков
13
Засеев
10
Салатич
10
Салатич
13
Засеев
Остались в запасе
Зенит
Уфа
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Зенит
Уфа
В «Динамо» отреагировали на конфликт Тюкавина с Глушенковым
Вчера, 23:35
1
Радимов выложил фото с Глушенковым и Соболевым: «Один недобегает, проблема второго заметна невооруженным глазом!»
Вчера, 22:40
2
Мостовой сказал, что будет с Глушенковым после невызова в сборную России
Вчера, 20:47
3
Тюкавин подробно прокомментировал конфликт с Глушенковым
Вчера, 19:36
7
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
В «Динамо» отреагировали на конфликт Тюкавина с Глушенковым
Вчера, 23:35
1
Радимов выложил фото с Глушенковым и Соболевым: «Один недобегает, проблема второго заметна невооруженным глазом!»
Вчера, 22:40
2
Мостовой сказал, что будет с Глушенковым после невызова в сборную России
Вчера, 20:47
3
Тюкавин подробно прокомментировал конфликт с Глушенковым
Вчера, 19:36
7
«Кто ты такой?»: Бубнов призвал игрока сборной России закрыть рот
Вчера, 18:41
8
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+