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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Коньяспор
Бешикташ - Коньяспор: обзор матча 18 сентября 2017
Бешикташ
18.09.2017, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Коньяспор
10'
Д. Тосун
66'
Р. Куарежма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Коньяспор
Желтая карточка
А. Негредо
70'
ГОЛ! 2:0!
Р. Куарежма
Пас отдал
Талиска
66'
Желтая карточка
Г. Медель
42'
37'
Желтая карточка
Ф. Озторун
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
Д. Эркин
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
7
Малик Эвуна
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Коньяспор
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
3-1-2-1-3
31
Фабри
88
Эркин
3
Пепе
3
Адриано
17
Медель
13
Хатчинсон
30
Арслан
94
Талиска
7
Куарежма
8
Бабел
23
Тосун
3-2-1-1
1
Киринтили
87
Озторун
4
Туран
89
Скубич
2
Финдикли
42
Саинер
7
Фофана
7
Эвуна
Остались в запасе
Бешикташ
Коньяспор
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
16
Йенс Йонссон
ОП
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
16
Йенс Йонссон
ОП
30
Патрик Карльгрен
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Коньяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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