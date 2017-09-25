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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Монреаль
Атланта Юнайтед - Монреаль: обзор матча 25 сентября 2017
Атланта Юнайтед
25.09.2017, понедельник, 00:01
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Монреаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Патрис Берниер
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
Главный тренер
Лоран Куртуа
Атланта Юнайтед
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
37
Якоб Петерсон
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Монреаль
6
Хассун Камара
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
14
Кармона
10
Альмирон
77
Мартинес
2-4
1
Буш
36
Кабрера
23
Киман
8
Берниер
2
Ловиц
21
Джемаили
10
Пьятти
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Монреаль
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
37
Якоб Петерсон
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
6
Хассун Камара
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
24
Кайл Рейниш
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
37
Якоб Петерсон
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
6
Хассун Камара
ЦЗ
25
Маттео Манкозу
ЦФ
45
Майкл Салазар
ЦФ
7
Доминик Одуро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Атланта Юнайтед - Монреаль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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