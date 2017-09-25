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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 25 сентября 2017
Ахмат
25.09.2017, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
85'
М. Оздоев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
Желтая карточка
Е. Городов
90'
+3
Желтая карточка
Родолфо
89'
Желтая карточка
А. Мбенг
88'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Оздоев
85'
Замена
Б. Балай
️️️️
Б. Бериша
80'
76'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
С. Азмун
66'
Замена
Г. Карадениз
️️️️
М. Лестьенн
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
61'
Замена
М. Митришев
️️️️
Л. Жаба
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
12
Раванелли
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
3-2-2-2-1
1
Городов
4
Анхель
5
Мохаммади
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
11
Исмаэл
0
Швец
7
Бериша
8
Лео Жаба
9
Садаев
3-3-1-3
35
Джанаев
30
Кудряшов
6
Сигурдссон
44
Навас
26
Бауэр
6
М'Вила
3
Набиуллин
21
Оздоев
99
Канунников
17
Лестьенн
20
Азмун
8
Лео Жаба
95
Митришев
95
Митришев
8
Лео Жаба
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
7
Бериша
9
Балай
9
Балай
7
Бериша
20
Азмун
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Азмун
17
Лестьенн
61
Карадениз
61
Карадениз
17
Лестьенн
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
12
Раванелли
АП
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
95
Аюб Бацуев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
21
Георгий Махатадзе
ЦП
1
Сергей Рыжиков
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
10
Мийо Цакташ
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ахмат - Рубин
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
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