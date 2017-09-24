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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 24 сентября 2017
Байер
24.09.2017, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
20'
К. Фолланд
83'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
83'
Желтая карточка
Ч. Арангис
75'
Желтая карточка
Венделл
41'
26'
Желтая карточка
К. Пападопулос
22'
Желтая карточка
Уолес
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
Л. Бэйли
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
15
Уолес
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-1-3
1
Лено
18
Венделл
5
Бендер
4
Та
39
Хенрикс
14
Баумгартлингер
20
Арангис
14
Мехмеди
17
Бэйли
31
Фолланд
3-2-2-1-1
26
Матениа
3
Маврай
2
Сакаи
21
Юнг
2
Дикмайер
14
Пападопулос
90
Холтби
15
Уолес
28
Хан
17
Вуд
Остались в запасе
Байер
Гамбург
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Байер - Гамбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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