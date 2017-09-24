Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сиэтл
Реал Солт-Лейк - Сиэтл: обзор матча 24 сентября 2017
Реал Солт-Лейк
24.09.2017, воскресенье, 04:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Сиэтл
66'
Л. Малхолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Сиэтл
ГОЛ! 1:0!
Л. Малхолланд
66'
57'
Желтая карточка
К. Лирдам
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
2
Тони Белтран
ЦЗ
5
Кайл Беккерман
ЦП
19
Люк Малхолланд
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
14
Николас Лодейро
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Реал Солт-Лейк
18
Давид Хорст
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
2-3-1
18
Римандо
15
Глад
2
Белтран
5
Беккерман
19
Малхолланд
11
Русняк
8
Плата
1-1-3-1-1
24
Фрай
18
Лирдам
6
Алонсо
14
Лодейро
2
Демпси
7
Рольдан
8
Родригес
12
Брюин
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
18
Давид Хорст
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
1
Тайлер Миллер
ВР
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
18
Давид Хорст
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
8
Санни
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сиэтл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Сиэтл
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+