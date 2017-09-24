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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Депортиво
Эспаньол - Депортиво: обзор матча 24 сентября 2017
Эспаньол
24.09.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Депортиво
5'
Л. Баптистао
22'
А. Аррибас (АГ)
72'
Ж. Морено (П)
90'
Ж. Морено
53'
С. Боргес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Депортиво
90'
+3
Желтая карточка
Б. Гама
ГОЛ! 4:1!
Ж. Морено
Пас отдал
Л. Баптистао
90'
85'
Замена
Б. Гама
️️️️
Ф. Картабия
Желтая карточка
В. Санчес
75'
74'
Замена
Б. Валле Балонга
️️️️
Э. Чолак
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Морено
72'
Замена
М. Рока
️️️️
П. Диоп
70'
69'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Гильерме
Замена
С. Гарсия
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
65'
Замена
Э. Гранеро
️️️️
П. Пьятти
60'
53'
ГОЛ! 2:1!
С. Боргес
Пас отдал
Луизиньо
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
А. Аррибас
22'
19'
Желтая карточка
Луизиньо
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
В. Санчес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
5
Давид Лопес
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Гильерме
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
2-2-3-1-2
13
Лопес
24
Мартин
22
Эрмосо
18
Диоп
5
Лопес
14
Хурадо
10
Дардер
4
Санчес
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Морено
3-5-1-1
25
Пантилимон
5
Шер
14
Аррибас
16
Луизиньо
8
Гильерме
8
Вальверде
24
Хуанфран
5
Боргес
8
Чолак
10
Картабия
7
Лукас
18
Диоп
21
Рока
21
Рока
18
Диоп
10
Пьятти
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Пьятти
14
Хурадо
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Хурадо
10
Картабия
16
Гама
16
Гама
10
Картабия
8
Чолак
19
Валле Балонга
19
Валле Балонга
8
Чолак
8
Гильерме
7
Андоне
7
Андоне
8
Гильерме
Остались в запасе
Эспаньол
Депортиво
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Эспаньол - Депортиво
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Стейдж Фронт
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