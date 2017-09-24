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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Паниониос - Ларисса
Паниониос - Ларисса: обзор матча 24 сентября 2017
Паниониос
24.09.2017, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Ларисса
68'
С. Спиридонович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Паниониос - Ларисса
ГОЛ! 1:0!
С. Спиридонович
68'
Начало матча
Статистика матча Паниониос - Ларисса
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Паниониос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
0 : 0
18.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 6 тур
Паниониос
0 : 2
11.07.2020
Панетоликос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 0
06.07.2020
Паниониос
Греция. Суперлига, 4 тур
Паниониос
2 : 1
27.06.2020
Ксанти
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 1
22.06.2020
Паниониос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
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