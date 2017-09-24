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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Уэнсдэй - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 24 сентября 2017
Шеффилд Уэнсдэй
24.09.2017, воскресенье, 15:15
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 4
Завершен
Шеффилд Юнайтед
45+1'
Г. Хупер
66'
Л. Жоао
3'
Д. Флек
15'
Л. Кларк
67'
М. Даффи
77'
Л. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Шеффилд Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Д. Флек
77'
ГОЛ! 2:4!
Л. Кларк
75'
Желтая карточка
К. Бешам
67'
ГОЛ! 2:3!
М. Даффи
Пас отдал
Л. Кларк
ГОЛ! 2:2!
Л. Жоао
66'
ГОЛ! 1:2!
Г. Хупер
Пас отдал
Р. Уоллес
45'
+1
15'
ГОЛ! 0:2!
Л. Кларк
Пас отдал
Э. Стивенс
Желтая карточка
Б. Беннэн
12'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Флек
Пас отдал
Д. Брукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Шеффилд Юнайтед
31
Джамал Блэкмэн
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-1-3-2
27
Вествуд
12
Лис
4
ван Акен
3
Рич
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
3
Джонс
23
Уоллес
88
Хупер
26
Флетчер
4-3-1-1
31
Блэкмэн
6
Бешам
5
О'Коннелл
20
Картер-Викерс
3
Стивенс
13
Флек
32
Балдок
15
Кауттс
7
Брукс
11
Кларк
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд Юнайтед
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
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