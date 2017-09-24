Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Беневенто
Кротоне - Беневенто: обзор матча 24 сентября 2017
Кротоне
24.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Беневенто
43'
Р. Мандрагора
57'
М. Роден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Беневенто
ГОЛ! 2:0!
М. Роден
Пас отдал
М. Тротта
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Мандрагора
Пас отдал
А. Стоян
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Кротоне
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
31
Сампиризи
15
Айети
11
Чеккерини
87
Мартелла
45
Мандрагора
51
Барберис
7
Роден
29
Тротта
32
Тумминелло
8
Стоян
3-4-2
27
Белец
17
Ди Кьяра
55
Гравийон
21
Коста
20
Мемушай
32
Катальди
33
Лазаар
25
Ломбарди
9
Кода
47
Пушкаш
Остались в запасе
Кротоне
Беневенто
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Остались в запасе
12
Марко Феста
ВР
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
69
Оливер Крагль
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
9
Сими
ЦФ
7
Андреа Налини
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Фабио Казерта
Статистика матча Кротоне - Беневенто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Новости команд
Все
Кротоне
Беневенто
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
Клуб Медиалиги ведет переговоры с 4-кратным победителем Лиги чемпионов
2024.12.23 22:44
49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто»
2022.09.21 16:47
1
49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
2022.09.21 00:38
Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто»
2021.12.16 08:57
2
Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один
2021.12.16 01:03
14
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+