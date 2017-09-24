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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Нант
Страсбур - Нант: обзор матча 24 сентября 2017
Страсбур
24.09.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 2
Завершен
Нант
10'
Н. Да Кошта
13'
А. Томассон
24'
Л. Дюбуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Нант
Желтая карточка
Э. Сека
46'
24'
ГОЛ! 1:2!
Л. Дюбуа
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Томассон
Пас отдал
Н. Паллуа
ГОЛ! 1:0!
Н. Да Кошта
Пас отдал
Ж. Мартен
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
22
Эрнест Сека
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Нант
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
28
Адриен Томассон
АП
22
Эмилиано Сала
ЦФ
22
Прейсе Накулма
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Страсбур
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Нант
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-4-1
21
Камара
12
Мангане
26
Коне
22
Сека
70
Лала
14
Аолу
8
Мартен
14
Ленар
13
Сако
10
Корнье
10
Да Кошта
3-3-1-2
16
Тэтэрушану
6
Лима
5
Паллуа
15
Авазим
15
Дюбуа
7
Туре
22
Кватен
28
Томассон
22
Накулма
22
Сала
Остались в запасе
Страсбур
Нант
11
Мартен Терье
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
90
Александр Окиджа
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
6
Жереми Гримм
ЦП
13
Жереми Блаяк
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
20
Жюль Илоки
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Яссин Эль-Ганасси
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Страсбур - Нант
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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