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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ренн
Сент-Этьен - Ренн: обзор матча 24 сентября 2017
Сент-Этьен
24.09.2017, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 2
Завершен
Ренн
45+2'
Г. Силва
70'
Ж. Бамба (П)
41'
Б. Бурижо
53'
В. Хазри (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ренн
Красная карточка
Г. Силва
90'
+4
75'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Бамба
70'
69'
Желтая карточка
Б. Андре
60'
Желтая карточка
М. Амалфитано
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Хазри
ГОЛ! 1:1!
Г. Силва
Пас отдал
Л. Перрен
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бурижо
Желтая карточка
С. Джанко
34'
Желтая карточка
А. Диуссе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
3-3-1-2-1
16
Руффье
17
Джанко
24
Перрен
28
Теофил-Катерин
11
Силва
10
Селнаэс
18
Пьерр-Габриэль
10
Диуссе
19
Бамба
5
Кабелла
99
Диони
4-4-1-1
40
Коубек
14
Траоре
24
Бааль
23
Наньон
5
Бенсебаини
14
Прсич
27
Бурижо
19
Мубеле
21
Андре
7
Сарр
10
Хазри
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ренн
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
25
Афонсо
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Сент-Этьен - Ренн
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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