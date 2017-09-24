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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Витесс
Аякс - Витесс: обзор матча 24 сентября 2017
Аякс
24.09.2017, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 2
Завершен
Витесс
83'
Н. Виргевер
21'
Г. Кашия
45+3'
М. Рашица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Витесс
Желтая карточка
К. Хунтелаар
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Кастаньос
ГОЛ! 1:2!
Н. Виргевер
83'
80'
Желтая карточка
Т. Брунс
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Рашица
Пас отдал
Т. Матавж
21'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кашия
Пас отдал
Т. Брунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
8
Амин Юнес
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Аякс
1
Бенжамин ван Лир
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Витесс
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-3-2-1
24
Онана
35
Дийкс
4
де Лигт
24
Виргевер
34
Велтман
6
ван де Бек
21
де Йонг
22
Зиеш
19
Клюйверт
8
Юнес
21
Хунтелаар
2-2-1-2
22
Пасвер
3
Миазга
4
Кашия
17
Сереро
10
Брунс
7
Рашица
9
Матавж
30
Линссен
Остались в запасе
Аякс
Витесс
7
Давид Нерес
ПВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
7
Давид Нерес
ПВ
1
Бенжамин ван Лир
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Аякс - Витесс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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