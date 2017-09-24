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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Леонеса
Райо Вальекано - Леонеса: обзор матча 24 сентября 2017
Райо Вальекано
24.09.2017, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 6 тур
3 : 1
Завершен
Леонеса
21'
О. Трехо
89'
А. Домингес
25'
Э. Буэндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Леонеса
ГОЛ! 2:1!
А. Домингес
89'
Желтая карточка
Байано
26'
25'
ГОЛ! 1:1!
Э. Буэндия
ГОЛ! 1:0!
О. Трехо
Пас отдал
Байано
21'
Начало матча
Статистика матча Райо Вальекано - Леонеса
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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