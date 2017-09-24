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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Брага
Тондела - Брага: обзор матча 24 сентября 2017
Тондела
24.09.2017, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 7 тур
1 : 2
Завершен
Брага
46'
Р. Кошта (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тондела - Брага
51'
Желтая карточка
Л. Рошич
46'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Кошта
Желтая карточка
М. Кардозу
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
31
Жоаозиньо
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
41
Элдер Тавареш
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Лазар Рошич
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
15
Франсержио
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Тондела
27
Бруну Монтейру
ЦП
Брага
99
Андре Морейра
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Андре Орта
ЦП
2-1-1
14
Рамос
31
Жоаозиньо
20
Кошта
41
Тавареш
20
Кардозу
3-1-1-1-1
1
Матеус
87
Гойано
3
Рошич
6
Секейра
17
Вукчевич
15
Франсержио
10
Тейшейра
19
Хассан
Остались в запасе
Тондела
Брага
27
Бруну Монтейру
ЦП
99
Андре Морейра
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
27
Бруну Монтейру
ЦП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Тондела - Брага
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Жоао Кардосо
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