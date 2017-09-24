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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Томь
Балтика - Томь: обзор матча 24 сентября 2017
Балтика
24.09.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Томь
37'
А. Шешуков
43'
Д. Шевчук
25'
Т. Микуцкис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Томь
90'
Желтая карточка
С. Зуйков
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Джалилов
83'
77'
Желтая карточка
П. Деобальд
Замена
К. Родионов
️️️️
Д. Шевчук
70'
61'
Замена
А. Саная
️️️️
Н. Гвинейский
51'
Замена
С. Зуйков
️️️️
Д. Сасин
Желтая карточка
А. Джалилов
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шевчук
43'
ГОЛ! 1:1!
А. Шешуков
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Т. Микуцкис
13'
Желтая карточка
Н. Гвинейский
Желтая карточка
И. Джалилов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
33
Денис Шевчук
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Помазан
7
Скопинцев
4
Степанец
40
Тимошин
3
Джалилов
7
Шешуков
93
Каленкович
92
Чуперка
10
Джалилов
22
Кобялко
33
Шевчук
3-1-3-2-1
16
Шафинский
5
Микуцкис
66
Пульич
2
Гирдвайнис
20
Померко
22
Иванов
98
Гвинейский
20
Войдель
77
Сасин
57
Деобальд
7
Соболев
10
Джалилов
8
Малеев
8
Малеев
10
Джалилов
33
Шевчук
22
Родионов
22
Родионов
33
Шевчук
77
Сасин
23
Зуйков
23
Зуйков
77
Сасин
98
Гвинейский
32
Саная
32
Саная
98
Гвинейский
Остались в запасе
Балтика
Томь
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
29
Павел Кудряшов
ПВ
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
19
Александр Касьян
ЦФ
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
63
Никита Зубчихин
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Балтика - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Балтика
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