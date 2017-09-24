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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ньюкасл
Брайтон - Ньюкасл: обзор матча 24 сентября 2017
Брайтон
24.09.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ньюкасл
51'
Т. Хемед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Ньюкасл
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ласселлс
83'
Замена
Х. Гамес
️️️️
Ч. Мбемба
Замена
Д. Мерфи
️️️️
А. Кноккарт
81'
Желтая карточка
Ш. Даффи
77'
71'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Хоселу
68'
Замена
Д. Шелви
️️️️
А. Хэйден
ГОЛ! 1:0!
Т. Хемед
Пас отдал
Д. Стивенс
51'
Желтая карточка
А. Кноккарт
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
93
Антони Кноккарт
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
37
Исайя Браун
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-2-1
13
Райан
5
Данк
29
Зуттнер
25
Даффи
2
Бруно
16
Стивенс
24
Проппер
13
Гросс
7
Мач
93
Кноккарт
10
Хемед
3-2-2-1-2
33
Эллиот
2
Йедлин
26
Кларк
99
Мбемба
24
Ласселлс
30
Ритчи
14
Хэйден
6
Мерино
30
Атсу
13
Хоселу
22
Перес
93
Кноккарт
18
Мерфи
18
Мерфи
93
Кноккарт
99
Мбемба
18
Гамес
18
Гамес
99
Мбемба
14
Хэйден
26
Шелви
26
Шелви
14
Хэйден
13
Хоселу
34
Гэйл
34
Гэйл
13
Хоселу
Остались в запасе
Брайтон
Ньюкасл
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Брайтон - Ньюкасл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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